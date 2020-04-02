ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назначил врио губернатора НАО Юрия Бездудного

18:28
  • четверг
  • 02 апреля 2020

В регионах прошли перестановки

Президент России Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова.

Врио главы региона назначен Александр Цыбульский, который ранее был снят с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.

В свою очередь, руководить Ненецким округом временно будет Юрий Бездудный.

Также 2 апреля об отставке объявил глава Коми Сергей Гапликов.

Игорь Орлов возглавил Архангельскую область в 2012 году. В 2015 году он переизбрался на пять лет. Гапликов руководил Коми с 2016 года. Его полномочия истекали в 2021 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Юрий Бездудный
Юрий Бездудный
Александр Цыбульский
Александр Цыбульский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.