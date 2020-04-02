Путин назначил врио губернатора НАО Юрия Бездудного

В регионах прошли перестановки

Президент России Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова.

Врио главы региона назначен Александр Цыбульский, который ранее был снят с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.

В свою очередь, руководить Ненецким округом временно будет Юрий Бездудный.

Также 2 апреля об отставке объявил глава Коми Сергей Гапликов.

Игорь Орлов возглавил Архангельскую область в 2012 году. В 2015 году он переизбрался на пять лет. Гапликов руководил Коми с 2016 года. Его полномочия истекали в 2021 году.

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