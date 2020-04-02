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В Минобороны опровергли слухи об отправке в Италию шпионов

18:50
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Цели российской миссии в Бергамо прозрачны и чисты, заявили в оборонном ведомстве

Минобороны России опровергло сообщения итальянских СМИ о том, что среди военных, которые отправились в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, якобы находятся "специалисты биологических войн" и представители военной разведки.

"Цели российской миссии 2020 года в Бергамо открыты, конкретны, прозрачны и чисты. Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии COVID-19", - заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. Его обращение опубликовано на странице Минобороны в сети Facebook.

Попытки в СМИ, в том числе газеты La Stampa, дискредитировать работу российских военных вирусологов в Италии предпринимаются вторую неделю, заметил Конашенков.

Речь идет о публикациях, в которых доставленное в Италию оборудование называется бесполезным, а большинство российских врачей и эпидемиологов - "специалистами биологических войн".

"Те же, кто не удостоился попасть в эту категорию, были ожидаемо зачислены в разряд представителей российской военной разведки ГРУ", - отмечает официальный представитель Минобороны.

Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала клеветой сообщения итальянских СМИ о российской помощи в Италии.

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