Руководителем Коми назначен замминистра здравоохранения России

Президент подписал указ

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Коми Сергея Гапликова и подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.

Исполняющим главы региона стал замминистра здравоохранения Владимир Уйба, пишет РИА Новости.

О своей отставке Сергей Гапликов объявил 2 апреля. По его словам, данное решение для него является "единственно верным". Он занимал свой пост с сентября 2016 года.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова.

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