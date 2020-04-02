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Руководителем Коми назначен замминистра здравоохранения России

19:06
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Президент подписал указ

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Коми Сергея Гапликова и подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.

Исполняющим главы региона стал замминистра здравоохранения Владимир Уйба, пишет РИА Новости.

О своей отставке Сергей Гапликов объявил 2 апреля. По его словам, данное решение для него является "единственно верным". Он занимал свой пост с сентября 2016 года.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова.

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Замминистра здравоохранения России Владимир Уйба
Замминистра здравоохранения России Владимир Уйба
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