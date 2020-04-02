Путин обсудил с президентом ЮАР возвращение россиян на родину

Президенты также поговорили о взаимодействии стран в борьбе с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в четверг обсудил возвращение россиян на родину с главой ЮАР Сирилом Рамафозой. Разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны, отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

В беседе президенты также затронули возможности взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, в том числе с учетом итогов недавней видеоконференции лидеров "Группы двадцати".

Сирил Рамафоза как глава страны, председательствующей в Африканском союзе, информировал о шагах, которые планируется предпринять по линии этой региональной организации.

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