В России разработали "жидкие перчатки" для защиты от вирусов

В их составе есть специальное вещество

Российские ученые из Нижнего Новгорода создали средство, способное надолго защитить руки от болезнетворных бактерий.

Это так называемые "жидкие перчатки". В их составе есть специальный гель с коллоидным серебром. Он наносится на руки, образуя защитную пленку, которая будет отталкивать бактерии до первого мытья, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Коллоидное серебро не допускает попадания на руки как грамотрицательных, так и грамположительных бактерий, а также различных вирусов.

Тем временем, в России ввели дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля, а в Москве ввели штрафы за несоблюдение режима самоизоляции.

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