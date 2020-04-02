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Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая

19:33
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Пропускной режим в Москве пока не вводят, заявил Сергей Собянин

В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции, поэтому власти приняли решение продлить все ранее введенные ограничения до 1 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Также остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах.

"Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями – самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придется", - сообщил Собянин.

Говоря о введении в Москве пропускной системы, мэр заявил, что опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Он поблагодарил жителей города, которые добросовестно выполняют требование оставаться дома.

"К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого", - написал Собянин.

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