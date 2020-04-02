Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Пока такой необходимости нет

В Москве отложили введение пропускной системы в городе, которую власти планировали запустить в связи с распространением коронавируса. Пока такой необходимости нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить", - написал Собянин на своем личном сайте.

Решение могут пересмотреть при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. "Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого", - отметил мэр.

Собянин обратил внимание на то, что в то же время надо помнить, что заражение коронавирусом стало реальностью уже более чем для двух с половиной тысяч москвичей.

Также мэр напомнил, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрены серьезные наказания, так как это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан.

Ранее в четверг Собянин подписал закон о введении в Москве штрафов за нарушение режима самоизоляции. Документ уже вступил в силу.

Теперь в столице за несоблюдение требований режима повышенной готовности граждане должны будут заплатить 4 тысячи рублей, за повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства - 5 тысяч рублей. Закон предусматривает административную ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке массовых мероприятий, работы магазинов и общепита. Так, должностные лица и индивидуальные предприниматели должны будут заплатить штраф от 30 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении - от 40 до 50 тысяч.

Юридические лица, в случае несоблюдения требований, будут оштрафованы на сумму от двухсот до трехсот тысяч рублей, при повторном нарушении - от трехсот до пятисот тысяч.

Напомним, 15 марта президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции. В состав рабочей группы вошли 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

25 марта Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Он объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, и внес ряд предложений, направленных на противодействие распространению коронавируса в стране, а также социальную поддержку населения. 2 апреля в ходе телеобращения он продлил нерабочие дни до конца апреля.

Видео обращения Путина к россиянам:

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