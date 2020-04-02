Поездки не сгорят

Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил, при каком условии будут продлены неиспользованные проездные.

Срок действия проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая, но при соблюдении одного условия.

Важно, чтобы в период самоизоляции было не более шести поездок, объяснил мэр на страничке своего сайта. Действие оплаченных школьных и студенческих проездных также будут продлено.

Ранее Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 1 мая. Граждане должны соблюдать домашний режим, магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы, парки и усадьбы останутся закрытыми. Пенсионерам после 14 апреля выплатят вторую часть материальной помощи.

Пропускную систему пока вводить не будут, так как москвичи добросовестно выполняют требование оставаться дома.

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