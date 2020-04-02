Раскрыты причины "коронавирусного чуда" Греции

В стране очень низкая заболеваемость

Греция резко выделяется на фоне своих европейских соседей по количеству заболевших коронавирусной инфекцией – по данным на 2 апреля, в стране всего 1415 зараженных, 51 погибший и 52 вылечившихся.

Местные жители связывают это чудо с решениями главного эпидемиолога страны Сотириса Цодраса. В начале марта он смог убедить премьер-министра страны Сотириса Цодраса в том, что в стране необходимо ввести карантин и закрыть все храмы.

"Сегодня его называют спасителем нации. У него рейтинг выше, чем у телезвезд", - пишет издание "Коммерсант".

С 8 марта в Греции перестали работать детские сады, школы и вузы, затем – спортзалы, кинотеатры и кинозалы. К середине марта в стране закрылись заведения общепита и торговые центры.

Кроме того, власти ввели суровое наказание за нарушение карантина – выход на улицу без уведомления карается в стране штрафом в 150 евро, уточняет собеседник издания.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек. В России 3548 заболевших, 235 вылечились, 30 умерли.

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