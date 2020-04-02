Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Вводить пропуски в столице пока не будут

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая. На своем сайте Сергей Собянин напомнил, что на данный момент COVID-19 заболели уже более двух с половиной тысяч москвичей. Чтобы не допустить распространение эпидемии, горожане будут находиться на самоизоляции.

Решение об объявлении текущей недели нерабочей дало хороший результат, считает Сергей Собянин. Большинство москвичей остаются дома. Пассажиропоток на общественном транспорте снизился на 70-80%. При этом жизнедеятельность города обеспечена полностью. Тем не менее, в столице по-прежнему наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, а потому все ограничения продолжат действовать до 1 мая.

"Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах", - говорится в обращении мэра к жителям столицы.

Работать продолжат медицинские организации, аптеки, продовольственные магазины, банки и все организации, выполняющие неотложные работы. ЖКХ, транспорт, строителей, энергетику, логистику ограничения не затронут, как и органы госвласти. При этом работодателям и руководителям важно определить оптимальную численность сотрудников. Школы и колледжи будут функционировать в дистанционном режиме. Вводить пропуска для передвижений по городу пока не планируют.

"Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить. К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима", - написал Собянин у себя на личном сайте.

Коронавирусом, подчеркивает мэр, заразились уже более двух с половиной тысяч москвичей. При этом в стационар госпитализируют только в случае угрозы для жизни. Пациенты с легкой формой заболевания лечатся на дому. Еще и поэтому так важно каждому осознавать личную ответственность. Главное сейчас – не стать источником инфекции для своих родственников и соседей.

"За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, так как это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан. Я очень прошу соблюдать все необходимые правила и предписания. Опасность распространения COVID-19 – уже не теория. Это – наша реальность", - подчеркнул Собянин.

Мэр отмечает: пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Впереди - тяжелые времена. Но город будет делать все возможное и даже невозможное, чтобы справиться. Важно минимизировать количество заболевших, сохранить нормальное функционирование столицы, ее экономику и доходы граждан. Мэр уверен: задача эта выполнимая, Москва вернется к нормальной жизни.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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