Вирус раздора: COVID-19 раскалывает Евросоюз

Мир после коронавируса не будет прежним

Общее число инфицированных в мире превысило миллион человек. Почти четвертая часть из них - американцы. И пока в большинстве стран мира только усиливают меры борьбы с распространением эпидемии, Вашингтон медлит с жёсткими ограничениями. Впрочем, демократы переносят решающий съезд партии с июля на август. Там должен определиться соперник Дональда Трампа на президентских выборах. А действующему главе государства порадовать сограждан пока нечем.

Ближайшие две недели станут для США самыми тяжелыми, такой прогноз озвучил Дональд Трамп. И это к тому, что уже страна вышла на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом. Больных более 200 тысяч человек. Умерло за сутки больше тысячи. Эпицентры - Нью-Йорк, Детройт, Чикаго, Новый Орлеан. Власти всерьез раздумывают ограничить поездки внутри страны, в первую очередь отменить самолёты.

"Я смотрю на эти горячие точки, куда продолжаются полёты. Некоторые из этих рейсов мне не нравились с самого начала, но закрывать все до единого рейсы всех авиалиний — это очень жёсткое решение. Но мы думаем относительно очагов", - заявил президент США Дональд Трамп.

Наша страна оказала поддержку Вашингтону. В страну спецбортом из Москвы прибыла гумпомощь. В МИД сегодня объяснили, что половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной.

"Я хотела бы обратить внимание на то, с чем сейчас согласны все. Эта угроза общая. В наиболее острый этап борьбы Китая с распространением коронавирусной эпидемии, Москва одна из первых оказала помощь китайским друзьям. Теперь мы получаем поддержку из Пекина. В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров необходимых для сдерживания пандемии от коронавируса. Уверены, что в случае необходимости, они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется", - сказала представитель МИД Мария Захарова.

В подтверждение этих слов пришло сообщение о том, что Китай прислал в Россию 26 тонн гуманитарной помощи. Медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры.

В Италии российские военные вирусологи проводят дезинфекцию в Бергамо. Усилиями российских специалистов проведена полная дезинфекция 17 пансионатов для пожилых людей в Ломбардии.

В городе Бергамо оборудуется отделение интенсивной терапии в местном госпитале. В несколько смен там будут вместе работать бригады российских и итальянских врачей. Местные жители, конечно, благодарны. Италия - первая в Европе по числу заражённых коронавирусом. Погибли более 13 тысяч человек.

Казалось бы - первыми должны были прийти на помощь партнёры по еврозоне. Но пример Италии показал, когда страна шла ко дну - Европа отвернулась и закрылась границами. Вряд ли итальянцы такое забудут, они показательно жгут флаги ЕС.

Но ещё глубже Евросоюз раскалывает экономический кризис. Страны юга, прежде всего Испания и Италия, рассчитывают на финансовую поддержку. Предлагается создать в Европе систему взаимного распределения долгов в форме "коронабондов". Но север против, богатые Германия и Нидерланды заставляют юг брать кредиты и жёстко сокращать расходы бюджета, как это уже было с Грецией. В ответ в Италии звучат призывы бойкотировать нидерландские товары. Уже очевидно, что мир после коронавируса не будет прежним, но каким он будет - пока не ясно.

"Возникла почва для новой конфигурации в мире. Возникла почва для строительства нового здания. Будет ли оно построено, удастся ли что-либо сделать, трудно сказать. После Второй мировой войны был План Маршалла. Коронавирус сейчас настолько много разрушил в мире, в экономике, в отношениях между людьми, в коммуникациях, что впору задуматься об этом глобальном плане. Плане некоторого восстановления", - прокомментировал председатель Совета Фонда развития и поддержи Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Пока пандемия всё еще развивается. Количество заражённых COVID-19 превысило психологическую отметку в миллион человек.

Пётр Вершинин. Филлип Швырёв. "ТВ Центр".

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