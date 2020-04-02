В регионах усилили карантинные меры из-за нарушителей

Далеко не все люди понимают опасность коронавируса

Меры по борьбе с коронавирусом и поддержке российской экономики в условиях пандемии обсудили на заседании правительства. Решения кабинета министров направлены на помощь социально уязвимым категориям граждан, а также малому и среднему бизнесу и предприятиям, критически важным для отечественной экономики и безопасности. По последним данным оперативного штаба, за сутки в нашей стране выявлен 771 новый случай заболевания, 45 человек выздоровели, шестеро скончались. У всех были сопутствующие заболевания. Чтобы не допустить распространения COVID-19, регионы усиливают карантинные меры.

В то время как все больше регионов присоединяются к режиму всеобщей домашней самоизоляции, а из бюджетов тратятся большие средства на дезинфекцию и санитарную обработку мест общего пользования, находятся те, кто считают, что личный доход важнее. В Волгоградской области с 1 апреля жители могут выходить на улицу только в экстренных случаях. Приостановлена деятельность многих предприятий. Однако в одном из массажных салонах продолжают как ни в чем не бывало принимать клиентов. Запись - на неделю вперед. Такой бизнес, когда проверяющим не могут предоставить ни сертификаты, ни лицензии и в обычное-то время весьма сомнителен, а уж в период пандемии, когда опасны каждый чих, каждое прикосновение - втройне. Все, что может предъявить управляющая - лишь свое полуобнаженное тело. Впрочем, если у нее обнаружат коронавирус, будет как еще одна улика.

Город Кореновск Краснодарского края. Предприятия торговли, не вошедшие в специальный реестр, должны были прекратить работу еще в 18:00 31 марта. Однако в одном из ТЦ сделали вид, что постановления губернатора не заметили. Пойманные с поличным Роспотребнадзором сотрудники попытались вывернуться, мол, дверь была открыта для сотрудников, а не для покупателей. Однако с пробитым сегодняшним днем кассовым чеком поспорить сложно.

Дела об административных правонарушениях возбуждаются в регионах уже десятками. Однако если нарушение распоряжений властей приведет к серьезным последствиям, то можно и в тюрьму на серьезный срок загреметь. Например, за распространение фейковой информации или заражение инфекцией. В судах Сахалина уже рассматриваются сразу несколько дел, связанных с нарушениями по COVID-19.

"Относительно зараженных лиц, которые не соблюдают установленный режим, предполагается усиление уголовной ответственности, штрафы до миллиона рублей. А если такие действия повлекли заражение, либо смерть лиц, штраф составит 2 миллиона рублей, а лишение свободы может составить до семи лет", - сказал и.о. председателя Сахалинского областного суда Николай Крылов.

В Подмосковье уже нашелся мужчина, который решил рискнуть не только здоровьем других, но и собственной свободой. Мужчина пришел в поликлинику в Лобне, чтобы сделать рентгеновский снимок. При этом он знал, что диагноз COVID-19 у него подтвержден. Но медикам решил об этом не говорить. Нарушителя карантина выявила специальная система информирования.

Еще более вопиющий случай произошел в Сыктывкаре. Следователи предполагают, что проигнорировать требование о самоизоляции мог один из врачей местной больницы. В медучреждении резкий скачок заболевших коронавирусом - свыше 50 человек. Предположительно, находящийся под подозрением медик или его дети побывали в европейской стране.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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