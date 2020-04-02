В Красную книгу занесли серых гусей и черношапочных сурков

Список обновился впервые за 23 года

В России впервые за 23 года обновили Красную книгу, куда занесены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения или исчезнувшие животные, растения и грибы.

Соответствующие приказы Минприроды уже утверждены министерством юстиции. В список добавлены 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих, пишет "Газета.Ru".

Из животных это, в частности, плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень. А из птиц - чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь и другие.

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