В Москве скончался еще один пациент с коронавирусом

Мужчине было 39 лет

В Москве умер еще один пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Это 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на COVID-19.

Как сообщили в оперативном штабе по распространению инфекции в Москве, пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У мужчины наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

На данный момент в Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц.

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