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Прооперированная в Испании Татьяна Лазарева напугала фанатов

21:45
  • четверг
  • 02 апреля 2020

У актрисы был камень в почке

53-летняя телеведущая и актриса Татьяна Лазарева вышла на связь после операции, проведенной в Испании.

"У меня все по крайней мере разрешилось - камень раздроблен, остаюсь под присмотром в больнице, завтра обещают отпустить", - написала Лазарева в Instagram.

Поклонники не на шутку перепугались за здоровье любимой актрисы и пожелали ей скорейшего выздоровления, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Напугали нас!", "Выздоравливайте скорее", "Будьте здоровы, вы нам очень нужны!"  – написали фолловеры.

Накануне стало известно, что Лазарева попала в больницу в Испании из-за сильных болей в животе. Актриса в какой-то момент даже потеряла сознание.  МРТ показала, что у телеведущей в левой почке камень 0,7 см, и он двинулся.

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