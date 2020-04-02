Коронавирусом заразились более миллиона человек

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в один миллион человек. Такие данные приводит статистический сайт Worldometer.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тысяч. Свыше 210 тысяч человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Главные очаги распространения вируса – США, Испания, Италия, Германия, Франция и Иран.

Хронологию распространения коронавируса приводит РИА Новости:

- 19 января: 100 случаев;

- 24 января: 1000 случаев;

- 12 февраля: 50 000 случаев;

- 6 марта: 100 000 случаев;

- 18 марта: 200 000 случаев;

- 26 марта: 500 000 случаев;

- 30 марта: 750 000 случаев;

- 2 апреля: 1 000 000 случаев.

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