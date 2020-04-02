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Адвокат: Степаненко до сих пор надеется вернуть Петросяна в семью

22:18
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Бракоразводный процесс идет уже 1,5 года

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин поделился подробностями бракоразводного процесса артиста и его экс-супруги Елены Степаненко.

"Степаненко хочет все. Она это поясняет: "Он все равно еще потом вернется, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет". Не знаю, на что она там рассчитывает", - заявил он.

Адвокат пояснил, что в свое время 74-летний Петросян предлагал бывшей жене больше половины имущества, чтобы разойтись мирно. Однако 66-летнюю Степаненко такой расклад не устроил. Она заявила, что желает получить практически все, поскольку уверена, что только в таком случае удастся сохранить многомиллионное имущество от разорения. Видимо намекая на брак Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян женился на 31-летней Брухуновой. В марте 2020 года у них родился мальчик. Официального подтверждения этой информации нет.

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