ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лещенко спел песню о надежде и доме из больничной палаты в Коммунарке

23:08
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Вызванная коронавирусом пневмония не помешала артисту

Певец Лев Лещенко впервые обратился к своим поклонникам из больничной палаты в Коммунарке.

Артист заявил, что из-за пандемии коронавируса "мир изменится для каждого из нас", но обязательно нужно верить в лучшее. Лещенко выразил благодарность всем участникам флешмоба "Надежда" и сам исполнил кусочек одноименной песни.

"Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду", - отметил певец в своем Instagram.

78-летний Лев Лещенко и его жена Ирина отправились на карантин после возвращения из США и Канады. Однако через 10 дней самочувствие Лещенко ухудшилось. 24 марта он обратился к врачам и сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. COVID-19 спровоцировал у певца двустороннюю пневмонию.

Госпитализация Лещенко вызвала переполох в российском шоу-бизнесе, поскольку недавно народный артист побывал на вечеринке, на которой было много знаменитостей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лев Лещенко
Лев Лещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.