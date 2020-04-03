Как коронавирус изменит мировой порядок

Последствия пандемии коронавируса обсудили в программе "События. 25-й час"

Как изменится мир по завершении борьбы с инфекцией? И окажет ли COVID-19 влияние на расстановку сил на геополитической арене?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Мир не будет прежним в обычном наиболее близком понимании. Мир изменится, наверное, технологически - появятся новые технологии. В том числе в сфере занятости", - рассказал он.

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