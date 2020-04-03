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В мире от коронавируса скончались более 53 тысяч человек

08:29
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Тяжелая ситуация в США

Число зараженных коронавирусом в мире превысило один миллион человек. Скончались 53 тысячи, выздоровели более 210 тысяч, передает "ТВ Центр".

В США инфицированных уже 245 тысяч. Дональд Трамп воспользовался законом военного времени и распорядился обеспечить закупку федеральными властями необходимого числа  респираторов, а также предоставить местным производителям ресурсы для производства аппаратов ИВЛ. 

В Таиланде в пятницу вводят комендантский час. Исключения только для медперсонала. А на Филиппинах президент  грозит отдать приказ полицейским  стрелять на поражение по нарушителям карантина.

На втором месте в мире по количеству зараженных – Италия, там заболели 115 тысяч человек. В Бергамо сейчас работают наши военные врачи. Вместе с итальянскими коллегами они готовятся к открытию полевого госпиталя, где будут лечить заболевших COVID-19. Клиника рассчитана на 142 пациента, работать там будут более 200 медиков, откроется она уже в понедельник. Сейчас наши и зарубежные специалисты обмениваются опытом. А российские военные эпидемиологи провели санобработку более 20 пансионатов в городах Ломбардии.

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