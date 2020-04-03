Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы

Показаны архивные документы

Министерство обороны России рассекретило серию документов к 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков.

В мультимедийном разделе "Братская слава и мужество" публикуется ранее недоступный архив из 17 частей. Три из них рассказывают о Словацком восстании, остальные - об освободительной операции советских войск и налаживанию мирной жизни, передает "Газета.Ru".

В числе неизвестных документов - боевые сводки с фронтов, наградные листы, шифрограммы и политдонесения. В них, в частности, упоминается план соединения Красной армии со словацкими партизанами. Также представлены акты о зверствах фашистов на территории Чехословакии. В ходе операции по освобождению Братиславы к вечеру 4 апреля 1945 года советские войска после ожесточённых боёв очистили город от противника.

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