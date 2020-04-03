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Появилось видео взрыва льда в Татарстане

10:45
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Спасатели сняли угрозу подтопления сел

Взрывные работы на реке Вятка позволили снять угрозу подтопления населённых пунктов Татарстана. За несколько часов спасатели и военнослужащие провели 15 серий взрывов, передает "ТВ Центр".

Ледовый затор был разрушен. МЧС продолжает мониторинг  обстановки и контроль за уровнем прохождения паводковых вод не только по Вятке, но по Волге и Каме. Все эти реки относятся к одному водному каскаду. Благодаря оперативным действиям специалистов была снята угроза подтопления четырех поселков.

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