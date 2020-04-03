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Автомобилистам объяснили правила поездок по Москве в режиме самоизоляции

08:27
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Полиция будет уточнять цель путешествия

Владельцам личных автомобилей в Москве придется рассказывать полицейским о целях своей поездки. Столичные стражи порядка получили право останавливать транспорт и уточнять, куда направляются граждане.
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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве отмечает в своем сообщении, что у москвичей осталось право ездить в другой район в случае серьезной необходимости. В то же время, гражданин обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Жителям столицы также разрешается доехать на машине до соседнего магазина, если он не находится в шаговой доступности. "Пешком вы можете дойти только до ближайшего магазина или аптеки. До соседнего гипермаркета можно доехать на своей машине или такси", – подтвердили в оперштабе.

В штабе добавили, что гражданина по дороге к магазину может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. От введения пропускного режима в столице мэр Москвы Сергей Собянин временно отказался, говорится в заявлении градоначальника, опубликованном на его сайте.

По последним данным, число погибших в столице с положительным тестом на COVID-19 увеличилось до 20 человек. В России количество зараженных выросло до 3548, 235 пациентов выздоровели.

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