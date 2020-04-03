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Глава Камчатки подал в отставку из-за перехода на новую должность

08:16
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Он занимал свой пост с 2011 года

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку по собственному желанию. 
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"Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - цитирует Илюхина его пресс-служба. Как сообщается в Instagram Илюхина, такое решение он принял в связи с переходом на новую должность. Какую именно, не уточняется. 

Камчатские депутаты заявили ТАСС, что новый губернатор в первую очередь должен решить следующие задачи: остановить распространение коронавируса, обеспечить жителей индивидуальными средствами защиты, поддержать бизнес в период пандемии и подтолкнуть развитие туристического кластера.

Владимир Илюхин возглавлял Камчатский край с 2011 года. "Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области", - говорится в Instagram губернатора. 

Накануне в отставку подали глава Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

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