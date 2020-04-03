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"Любезный жест Путина": Трамп оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

08:35
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Российское медоборудование может спасти много жизней в США

Глава США Дональд Трамп поблагодарил Россию за предоставление медицинского оборудования. 
"Это очень мило": Трамп рассказал о самолете с медоборудованием из России

"Считаю, что это весьма любезно. Мы тоже помогаем другим странам. <...> Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог сказать: "спасибо, не стоит" или [просто] "спасибо". Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: "беру", - цитирует Трампа ТАСС

По словам американского лидера, это оборудование может спасти много жизней в США. При этом он сказал, что его не волнуют критические замечания, которые посыпались на него со стороны политических оппонентов после получения помощи из России. 

В среду, 1 апреля, в Нью-Йорк прибыл российский самолет с медоборудованием, дезинфицирующими средствами, очками, масками и респираторами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна не сможет победить коронавирус в одиночку. По его словам, американские производители медицинского оборудования смогут "ответить взаимностью" России, когда наберут обороты. 

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