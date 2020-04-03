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Воздух в Москве стал чище в пять раз

08:55
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Машин на дорогах стало в разы меньше

Из-за введенных в Москве ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции воздух в столице стал чище.

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Уже 31 марта максимальные разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы снизились в 5,5 раз. В ближайшие дни воздух в городе станет еще чище.

Причин для снижения количества вредных примесей несколько, пишет газета "Известия" со ссылкой на экологов. На этой неделе в столице выпал снег и усилился ветер. Однако основной объем загрязняющих выбросов приходится на автомобили. Из-за введенного режима самоизоляции машин на дорог стало на порядок меньше.

Режим самоизоляции был введен в столице с 30 марта. Гражданам разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости. Накануне с телеобращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент заявил, что пик распространения коронавируса пока не пройден. В связи с этим принято решение продлить выходные дни до 30 апреля включительно. Режим самоизоляции в столице также был продлен до конца месяца.

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