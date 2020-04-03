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Названы главные шаги для победы над коронавирусом в России

09:10
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Пик заболеваемости еще впереди

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что массовая проверка людей на COVID-19 и соблюдение карантина помогут побороть пандемию коронавируса. 
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По словам Нетесова, Россия еще далека от пика заболеваемости. Россиянам необходимо оставаться дома как минимум две недели. За это время врачи смогут вылечить большое количество заразившихся. 

"Параллельно следует расширить выявление инфицированных лиц, - цитируют специалиста "Известия". - Кроме того, надо так же, как и в Германии, начать и ускорить проверку всех заинтересованных граждан, пусть поначалу и платную, на наличие иммунитета к коронавирусу и выдавать сертификаты гражданам с хорошим уровнем антител о том, что они защищены". 

Коварность COVID-19 заключается в том, что его носитель может выглядеть как здоровый человек, но при этом заражать окружающих. По подсчетам Сергея Нетесова, число бессимптомных носителей COVID-19 составляет около 50%. 

По последним данным, свыше одного миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, 53 тысячи погибли. Выздороветь смогли 213 тысяч граждан. 

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