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Вылечившиеся от коронавируса 25 пациентов выписаны из больницы в Комунарке

09:04
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Всего выздоровевших в Москве 140 человек

За сутки из больницы в Коммунарке выписались 43 пациента. 25 из них – вылечившиеся от COVID-19, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
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"За сутки поступило 46, выписано 43 (COVID - 25)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.

По данным главврача, всего на лечении в больнице находятся 324 человека. Из них с диагнозом пневмония - 254, с подтвержденным коронавирусом - 165, в отделение реанимации и интенсивной терапии – 27.

На 2 апреля в Москве было выявлено 2475 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больницы 140 человек.

Ранее стало известно о смерти в Москве 39-летнего пациента с короновавирусом. Он стал 20-й, самой молодой жертвой COVID-19 в столице, отмечает "Интерфакс".

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