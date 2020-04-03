"Чудо возможно": семья Заворотнюк сделала важное заявление

3 апреля "прекрасной няне" исполнилось 49 лет

Семья Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью, сделала заявление по случаю дня рождения актрисы.

"Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами", - говорится на странице в Instagram, созданной родными в поддержку Заворотнюк.

Родственники актрисы поблагодарили врачей, друзей, коллег и поклонников звезды, которые молятся за нее и желают ей скорейшего выздоровления. "Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!" - сказано в тексте.

Авторы обращения также заявили, что сегодняшний день - праздник не только Анастасии Заворотнюк, но и ее ближайших родственников. В первую очередь это касается ее мужа Петра Чернышева, который круглосуточно находится рядом с актрисой. "Каждая маленькая победа на этом пути - их общая. Вдвоем - проще, вдвоем - вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты", - говорится в сообщении.

Несколько слов в тексте уделили и младшей дочери Заворотнюк, за которой сейчас приглядывает бабушка. "И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!" - написали родные артистки.

Несколько часов назад Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы, опубликовала в Instagram картинку с колесом обозрения посреди облаков. "Прекрасные грезы", - написала девушка.

"Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо", - пост с такими словами Анна опубликовала 3 апреля.

- Пусть завтра будет лучше, чем сегодня, - пишут ей в комментариях.

- С днем рождения твою мамочку, пусть бог хранит ее.

- Анечка, солнышко, поздравляю твою Маму с днем рождения.

- Анна, я искренне надеюсь и желаю всем сердечком, чтобы ваша мамочка поправилась.

- С Днем Рождения мамочку, она у Вас замечательная, берегите ее!

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк трое детей. Анну и Майкла она родила от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году она подарила ему дочь Милу.

Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. Слухи о ее недуге появились в конце лета 2019 года. По данным СМИ, у актрисы рак.

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