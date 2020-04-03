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Президента Польши из-за коронавируса выберут дистанционно

09:42
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Переносить выборы нельзя, заверяет правящая партия

Отменять или переносить выборы президента Польши из-за коронавируса нельзя. Но можно провести их дистанционно, в интернете, заверяет лидер правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.
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Перенести выборы главы государства, по польским законам, можно только в случае введения чрезвычайного положения. Качиньский уверен, что оснований для этого нет - несмотря на пандемию коронавируса.

"С конституционной точки зрения, нет возможности отложить выборы или перенести их на год", - заявил политик в эфире Польского радио. Качиньский надеется, что парламент быстро примет, позволяющий провести выборы с помощью рассылки бюллетеней по почте. Оппозиция, в свою очередь, считает, что страна готова к организации дистанционного голосования в масштабах всей республики.

Качинький уверен, что перенос выборов, если до этого дойдет дело – в интересах оппозиции. По его мнению, оппоненты сейчас слабы – но надеются за год набраться сил, передает ТАСС.

По данным Минздрава Польши, на 2 апреля в стране выявлено 2554 зараженных коронавирусом, 13 человек выздоровели, 43 умерли. В стране введен карантин, за нарушение правил - штраф до 6 600 евро.

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