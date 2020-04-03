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Список больниц для приема пациентов с коронавирусом в Москве

10:08
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Принимать заболевших будут три десятка медицинских учреждений

Правительство утвердило список медицинских организаций, которые будут перепрофилированы для приема пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Всего в нем 14 больниц и медицинских центров. В них смогут разместиться до 3583 пациентов. Всего в столице для больных коронавирусом или подозрением на инфекцию будут работать 30 лечебных учреждений. Две больницы сейчас строятся — в ТиНАО и лечебный корпус №6 ГКБ имени Спасокукоцкого.

ТВЦ.RU публикует полный список:

- ГКБ №15 им. Филатова 1315 коек.

- Инфекционная клиническая больница №2 810.

- Детская клиническая больница им. Башляевой 810.

- Инфекционная клиническая больница №1 – 706.

- Медицинский центр в Коммунарке 606.

- Инфекционная больница в ТиНАО  500 (строится).

- Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова  500.

- Центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА 400.

- Центральная клиническая больница РАН 400.

- Центральная клиническая больница РЖД-Медицина  400.

- НМИЦ кардиологии Миндрава 394.

- Центр высоких медицинских технологий ФМБА 367.

- Лечебно-реабилитационный центр Минздрава 350.

- ГКБ №67 им. Ворохобова 330.

- Научный центр здоровья детей 330.

- Лечебный корпус №6 ГКБ имени Спасокукоцкого 328 (строится).

- Больница РАН в Троицке 300.

- Клиническая больница им. Семашко РЖД  240.

- Федеральный исследовательский центр питания биотехнологии и безопасности пищи  240.

- НМИЦ оториноларингологии ФМБА  180.

- НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова 150.

- НИИ медицины труда им Измерова 150.

- Российский геронтологический научно-клинический центр 142.

- Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн — 117.

- Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова 250.

- НИИ скорой помощи им. Склифосовского 80.

- Федеральный медицинский биофизический центр им. Бурназяна ФМБА 80.

- Государственный научный центр колопроктологии им. Рыжих  70.

- Клиническая больница №85 ФМБА 50.

- Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда – 34.

Список составлен по данным Оперативного штаба, правительства России, Минздрава и СМИ.

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