Список больниц для приема пациентов с коронавирусом в Москве

Принимать заболевших будут три десятка медицинских учреждений

Правительство утвердило список медицинских организаций, которые будут перепрофилированы для приема пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Всего в нем 14 больниц и медицинских центров. В них смогут разместиться до 3583 пациентов. Всего в столице для больных коронавирусом или подозрением на инфекцию будут работать 30 лечебных учреждений. Две больницы сейчас строятся — в ТиНАО и лечебный корпус №6 ГКБ имени Спасокукоцкого.

ТВЦ.RU публикует полный список:

- ГКБ №15 им. Филатова — 1315 коек.

- Инфекционная клиническая больница №2 — 810.

- Детская клиническая больница им. Башляевой — 810.

- Инфекционная клиническая больница №1 – 706.

- Медицинский центр в Коммунарке — 606.

- Инфекционная больница в ТиНАО — 500 (строится).

- Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова — 500.

- Центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА — 400.

- Центральная клиническая больница РАН — 400.

- Центральная клиническая больница РЖД-Медицина — 400.

- НМИЦ кардиологии Миндрава — 394.

- Центр высоких медицинских технологий ФМБА — 367.

- Лечебно-реабилитационный центр Минздрава — 350.

- ГКБ №67 им. Ворохобова — 330.

- Научный центр здоровья детей — 330.

- Лечебный корпус №6 ГКБ имени Спасокукоцкого — 328 (строится).

- Больница РАН в Троицке — 300.

- Клиническая больница им. Семашко РЖД — 240.

- Федеральный исследовательский центр питания биотехнологии и безопасности пищи — 240.

- НМИЦ оториноларингологии ФМБА — 180.

- НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова — 150.

- НИИ медицины труда им Измерова — 150.

- Российский геронтологический научно-клинический центр — 142.

- Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн — 117.

- Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова — 250.

- НИИ скорой помощи им. Склифосовского — 80.

- Федеральный медицинский биофизический центр им. Бурназяна ФМБА — 80.

- Государственный научный центр колопроктологии им. Рыжих — 70.

- Клиническая больница №85 ФМБА — 50.

- Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда – 34.

Список составлен по данным Оперативного штаба, правительства России, Минздрава и СМИ.

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