Список больниц для приема пациентов с коронавирусом в Москве

Принимать заболевших будут три десятка медицинских учреждений
Правительство утвердило список медицинских организаций, которые будут перепрофилированы для приема пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Всего в нем 14 больниц и медицинских центров. В них смогут разместиться до 3583 пациентов. Всего в столице для больных коронавирусом или подозрением на инфекцию будут работать 30 лечебных учреждений. Две больницы сейчас строятся — в ТиНАО и лечебный корпус №6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
ТВЦ.RU публикует полный список:
- ГКБ №15 им. Филатова — 1315 коек.
- Инфекционная клиническая больница №2 — 810.
- Детская клиническая больница им. Башляевой — 810.
- Инфекционная клиническая больница №1 – 706.
- Медицинский центр в Коммунарке — 606.
- Инфекционная больница в ТиНАО — 500 (строится).
- Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова — 500.
- Центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА — 400.
- Центральная клиническая больница РАН — 400.
- Центральная клиническая больница РЖД-Медицина — 400.
- НМИЦ кардиологии Миндрава — 394.
- Центр высоких медицинских технологий ФМБА — 367.
- Лечебно-реабилитационный центр Минздрава — 350.
- ГКБ №67 им. Ворохобова — 330.
- Научный центр здоровья детей — 330.
- Лечебный корпус №6 ГКБ имени Спасокукоцкого — 328 (строится).
- Больница РАН в Троицке — 300.
- Клиническая больница им. Семашко РЖД — 240.
- Федеральный исследовательский центр питания биотехнологии и безопасности пищи — 240.
- НМИЦ оториноларингологии ФМБА — 180.
- НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова — 150.
- НИИ медицины труда им Измерова — 150.
- Российский геронтологический научно-клинический центр — 142.
- Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн — 117.
- Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова — 250.
- НИИ скорой помощи им. Склифосовского — 80.
- Федеральный медицинский биофизический центр им. Бурназяна ФМБА — 80.
- Государственный научный центр колопроктологии им. Рыжих — 70.
- Клиническая больница №85 ФМБА — 50.
- Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда – 34.
Список составлен по данным Оперативного штаба, правительства России, Минздрава и СМИ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"