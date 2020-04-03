Как российские города живут в режиме самоизоляции. Видео

Движение транспорта ограничено в 15 субъектах

В России за сутки выявлен 601 случай заражения коронавирусом, большинство инфицированных - в Москве. Согласно последним данным оперативного штаба, в стране зафиксировано 4149 заболевших. 281 человек выздоровел, 34 - погибли. Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля. Режим самоизоляции действует почти во всех российских регионах.

Аэропорт Южно-Сахалинска – главный транспортный коридор между областью и материком. Ежедневно сюда пребывают сотни пассажиров из Москвы, Хабаровска, Владивостока и Новосибирска. Рейсы встречают медики. У всех берут анализы и отправляют на двухнедельный карантин, а сам терминал регулярно обрабатывают специальными средствами, передает "ТВ Центр".

Подобную обработку проходит и весь общественный транспорт. Пассажиропоток значительно сократился, но автобусы продолжают выходить на маршруты. Жители Сахалина, как и всей страны, на самоизоляции. Работают лишь аптеки и продовольственные магазины.

Учитывая выросший спрос на медицинские маски, в Сахалинской области их продают теперь на кассах во всех торговых сетях. Нерабочая неделя и домашний режим позволили выиграть время и избежать резкой нагрузки на систему здравоохранения, отметил накануне в своем обращении Владимир Путин. Нерабочие дни с сохранением забортной платы продлили до конца месяца. При этом региональному руководству дали больше полномочий, чтобы быстро и точечно принимать дополнительные меры противодействия коронавирусной пандемии.

В Челябинской области закрыли въезд для автомобилей из других регионов. Исключение – транзит и грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Полицейские патрулируют парки, скверы и улицы города. Экипажи ДПС останавливают личные автомобили и уточняют цель поездки. Тех, кто без веской причины нарушил режим самоизоляций, отправляют домой. В Москве за это уже установили штрафы – 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение 5 тысяч. Ведение подобного наказания в пятницу рассмотрит и Московская областная дума.

По всей стране сотни волонтерских организаций помогают людям старшего поколения. Приносят продукты и медикаменты. А в Екатеринбурге еще и выгуливают домашних животных.

Российская система здравоохранения наращивает ресурсы. Госкорпорация Росатом уже печатает одноразовые клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. В случае необходимости мощность производства увеличат. На этом же предприятии печатают и маски со сменными фильтрами. Их будут поставлять в лечебные учреждения. Еще одна разработка: приспособление для бесконтактного открытия дверей.

Кажется, мелочь, но даже она сейчас играет огромное значение в борьбе с распространением коронавируса. В России выявлен 601 новый случай заражения. Врачи борются буквально за каждого пациента. Количество вылечившихся в Москве за сутки увеличилось со 140 до 168 человек.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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