Генассамблея ООН призвала страны сплотиться в борьбе с коронавирусом

Число заразившихся растет

Число заражённых коронавирусом в мире превысило миллион человек. Скончались 53 тысячи. Резолюцию с призывом ко всем странам сплотиться в борьбе с пандемией приняла Генассамблея ООН. В Таиланде введён комендантский час. Самая сложная ситуация по-прежнему в США и Италии.

Курортный сезон под угрозой срыва. В это время года в мексиканском городе Акапулько традиционно яблоку негде упасть. Сейчас же пляжи пусты. По променаду никто не гуляет - это запрещено. В столице такая же картина. На безлюдных улицах тихо. Продавцы нехотя сворачивают свою торговлю. На каждом ларьке - табличка: "лучше умереть от коронавируса, чем от голода". Заявление сомнительное. Насколько проблема серьёзная и общемировая, тут явно не задумываются. Тем более, маскарадные маски сейчас особо спроса не имеют - тут бы медицинские.

В отличие от беззаботных мексиканцев, во многих странах к голосу разума всё же прислушались, передает "ТВ Центр". В некоторых - так и слишком. В Таиланде с пятницы введён строгий комендантский час. С десяти вечера и до четырёх утра появляться на улице запрещено всем кроме медиков. А на Филиппинах президент вполне серьёзно заявляет о решении отдать приказ полицейским стрелять на поражение по нарушителям карантина. А вот в США, где ситуация по-прежнему катастрофическая, пока не ввели ничего. Вирусологи говорят о необходимости масочного режима и повсеместной самоизоляции. Президент, который ещё месяц назад упорно заявлял, что вирус сам возьмёт и магическим образом исчезнет, не готов к таким мерам.

Пентагон наконец решил, что делать с многострадальным авианосцем "Теодор Рузвельт", на борту которого у некоторых членов экипажа обнаружили коронавирус. Капитан судна заявлял, что в таких условиях невозможно соблюдать должные карантинные меры, поскольку моряки живут и работают слишком близко друг к другу. Моля о помощи, даже подал рапорт о запросе немедленной эвакуации. Документ попал журналистам - они его и опубликовали. Пентагон, поджав хвост, в спешке уволил капитана.

На втором месте в мире по количеству инфицированных – Италия, на Апеннинах болеют 115 тысяч человек. В Бергамо сутками работают и наши военные врачи - вирусологи. Вместе с итальянскими коллегами они готовятся к открытию полевого госпиталя, где будут лечить заболевших COVID-19. Чтобы нашим специалистам было проще переживать разлуку с домом, итальянцы попробовали сварить настоящий русский борщ - в благодарность за самоотверженную помощь. Впрочем, на всякий случай, заранее извинились. Готовили ведь впервые.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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