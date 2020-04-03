ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье под автомобилем рухнул мост (видео)

12:19
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Сооружение признано аварийным

В Приморье частично обрушился автомобильный мост, соединяющий Владивосток и Находку. Движение в обе стороны перекрыто, передает "ТВ Центр".

Конструкция расположена в Шкотовском районе, на участке трассы Артём-Находка. Сейчас на месте работают дорожные службы. Они определят оптимальные пути объезда. Ранее мост был признан аварийным, движение грузового транспорта было запрещено. В момент инцидента по одной из обрушившихся полос проезжал автомобиль. Водитель не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия обрушения моста
Последствия обрушения моста
Последствия обрушения моста
Последствия обрушения моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.