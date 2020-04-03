В Приморье под автомобилем рухнул мост (видео)

Сооружение признано аварийным

В Приморье частично обрушился автомобильный мост, соединяющий Владивосток и Находку. Движение в обе стороны перекрыто, передает "ТВ Центр".

Конструкция расположена в Шкотовском районе, на участке трассы Артём-Находка. Сейчас на месте работают дорожные службы. Они определят оптимальные пути объезда. Ранее мост был признан аварийным, движение грузового транспорта было запрещено. В момент инцидента по одной из обрушившихся полос проезжал автомобиль. Водитель не пострадал.

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