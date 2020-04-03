Литва закрыла въезд легковым автомобилям из России из-за коронавируса

Проезд грузового транспорта разрешен

Въезд легковых автомобилей из России и Белоруссии на территорию Литвы запрещен с 3 апреля. В литовской Службе охраны границы заявили, что на такой шаг пошли из-за пандемии коронавируса.

"Из России и Беларуси в Литву после полуночи пятницы не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется", - сообщил пресс-атташе службы Гедрюс Мишутис.

Въехать в Литву все же можно - через пограничные пункты Калвария-Будзиск на границе с Польшей и Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Но и здесь пропустят только граждан Литвы, иностранцев, следующих транзитом либо же имеющих вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Для грузового транспорта открыты другие пункты пограничного контроля на границах с Россией, Белоруссией, Латвией и Польшей. Для большегрузов ограничений не предусмотрено. Карантин в республике продлен до 13 апреля, напоминает ТАСС.

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