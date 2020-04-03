28 человек выписали из больниц Москвы после лечения от коронавируса

Число выздоровевших в городе достигло 168

За последние сутки в Москве выздоровели еще 28 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Пациенты сдали повторные тесты на COVID-19, оказавшиеся отрицательными. После этого их выписали из больниц.

"Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 выздоровевших", - цитирует ТАСС Анастасию Ракову, заместителя столичного мэра по вопросам социального развития.

Ранее сообщалось о 140 пациентах, выздоровевших в Москве.

По последним данным, всего в России выявили 3 548 случаев заражения коронавирусом. 30 пациентов с COVID-19 скончались.

Свыше одного миллиона человек по всему миру заразились вирусом нового типа, 53 тысячи погибли. Выздороветь смогли 213 тысяч граждан.

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