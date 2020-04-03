Путин дал новые поручения правительству по борьбе с коронавирусом

Президент распорядился увеличить производство масок

Новые поручения правительству дал Владимир Путин. Их текст опубликован на официальном сайте президента России. Первая часть относится к мерам по борьбе с пандемией, передает "ТВ Центр".

Речь идёт о необходимости увеличить производство средств индивидуальной защиты, создания тест-систем диагностики и вакцины для профилактики коронавируса. Также кабинету министров поручено своевременно и достоверно информировать россиян о ситуации с распространением болезни.

Другой раздел поручений касается мер по преодолению негативных последствий для экономики, в частности, малого и среднего бизнеса, и благосостояния граждан. До 1 мая должна быть разработана программа развития строительства и ипотеки. Причём стоимость ипотечных кредитов президент рекомендовал снизить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"