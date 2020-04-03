РЖД отменяют поезда дальнего следования из-за коронавируса

В том числе и "Сапсаны"

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения сказались на графике работы железнодорожников в России. Компания "Российские железные дороги" сообщила об отмене 53 поездов дальнего следования.

Как сказано в сообщении РЖД, с 7-го апреля временно сокращается периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании. Отменяются 53 поезда.

Коснутся изменения и графика движения высокоскоростных поездов "Сапсан". Ежедневно из Москвы в Санкт- Петербург и обратно будет отправляться на 3 пары поездов меньше, приводит сообщение компании ТАСС.

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