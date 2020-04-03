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Шепелев нашел работу в разгар пандемии коронавируса

10:48
  • пятница
  • 03 апреля 2020

У зрителей измерили температуру перед съемками

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно перестал вести передачу "На самом деле", снялся в первом выпуске новой программы.
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"Работать в условиях карантина очень тревожно", - написал на днях Шепелев, опубликовав в Instagram фото из телевизионной студии. Он не рассказал, какую передачу и на каком телеканале будет вести. 

По данным kp.ru, бывший возлюбленный Жанны Фриске встретился с представителями нескольких телеканалов, чтобы обсудить вопрос о своем трудоустройстве. На этой неделе он вел познавательное и развлекательное шоу, на котором ему наконец не пришлось копаться в грязном белье звезд. Руководство канала оценит пилотный выпуск и примет решение о дальнейшей судьбе Шепелева. 

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в телестудии находились зрители. Перед съемками у них измерили температуру. 

По слухам, Дмитрий Шепелев устал от скандальных телешоу, поэтому и ушел с Первого канала. Есть и другая версия. Коллега Шепелева рассказал журналистам, что шоумен якобы вышел из себя из-за необходимости задерживаться на работе сверхурочно. 

"Это обычная практика - за день снимают сразу несколько выпусков, где-то задерживаются эксперты, гости, звезды... В общем, вновь сдвинулось на позднее время, а Диме нужно было к определенному времени успеть домой. Не выдержал, сэмоционировал: мол, напрягают такие задержки, уволюсь. Не дословно, но смысл верный. Ну уволишься - увольняйся: держать никто не стал", - поведал источник издания. 

В феврале Шепелев говорил, что ушел с Первого канала без конфликтов и взаимных претензий. По какой-то причине он просто решил, что так будет правильно. Подробностей он не раскрывал. 

Шепелев работал на Первом канале с 2008 года. Он вел передачи "Достояние Республики", "Здравствуйте, девочки!", "Минута славы". В 2017 году он пришел на проект "На самом деле".

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