Количество заболевших коронавирусом в России превысило 4100 человек

За сутки выявлен 601 случай

В России за минувшие сутки выявлен 601 новый случай коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Таким образом, общее количество заболевших с начала вспышки составило 4149 человек.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 448. Далее идут Московская область (34) и Краснодарский край (17).

За последние сутки из больниц выписан 281 пациент, в том числе в Москве — 25. Кроме того, зафиксировано четыре летальных исхода. Двое пациентов скончались в Москве, по одному в столице и Пермском крае. Общее число жертв коронавируса составило 34.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в большинстве российских регионов введен режим самоизоляции. Гражданам разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости. Накануне с телеобращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент заявил, что пик распространения коронавируса пока не пройден. В связи с этим принято решение продлить выходные дни до 30 апреля включительно. Режим самоизоляции в столице также был продлен до конца месяца.

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