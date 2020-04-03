ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Количество заболевших коронавирусом в России превысило 4100 человек

10:34
  • пятница
  • 03 апреля 2020

За сутки выявлен 601 случай

В России за минувшие сутки выявлен 601 новый случай коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Таким образом, общее количество заболевших с начала вспышки составило 4149 человек.

28 человек выписали из больниц Москвы после лечения от коронавируса
Список больниц для приема пациентов с коронавирусом в Москве

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 448. Далее идут Московская область (34) и Краснодарский край (17).

За последние сутки из больниц выписан 281 пациент, в том числе в Москве — 25. Кроме того, зафиксировано четыре летальных исхода. Двое пациентов скончались в Москве, по одному в столице и Пермском крае. Общее число жертв коронавируса составило 34.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в большинстве российских регионов введен режим самоизоляции. Гражданам разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости. Накануне с телеобращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент заявил, что пик распространения коронавируса пока не пройден. В связи с этим принято решение продлить выходные дни до 30 апреля включительно. Режим самоизоляции в столице также был продлен до конца месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.