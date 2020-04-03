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Около 30 учреждений в Москве подготовят для приема больных с коронавирусом

11:06
  • пятница
  • 03 апреля 2020

В общей сложности это 10 тысяч коек

Правительство России утвердило список организаций в Москве, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с подтвержденным COVID-19. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
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В числе включенных в перечень 29 организаций – институт кардиологии Минздрава, Первый МГМУ имени Сеченова, МГУ имени Ломоносова, центр имени Пирогова, научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи ФМБА. Есть в списке и частные учреждения - клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Семашко и ЦКБ "РЖД-Медицина".

Как сказано в документе, организации перепрофилируются "для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях".

Учреждения начнут работу по новому профилю с 6, 13 и 15 апреля. Всего планируется задействовать более 10 тысяч коек, отмечено в распоряжении правительства.

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