Коронавирус за сутки подтвержден у 17 детей в Москве

Почти половина новых заболевших в Москве младше 45 лет

В Москве за прошедшие сутки выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 2923.

Как сообщили в столичном оперативном штабе, почти половина новых инфицированных — люди моложе 45 лет (199). От 46 до 65 лет - 159 человек. Еще 73 заболевшим больше 65-ти. Кроме того, коронавирус выявлен у 17 детей.

В штабе отметили, что женщин среди заболевших больше — 53,5%.

Всего, по данным на 3 апреля, в России подтверждено 4149 случая заражения коронавирусом. За сутки болезнь обнаружили у 601 человека. С начала вспышки скончались 34 человека.

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