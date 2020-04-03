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Ирина Шейк познакомила нового ухажера с мамой

11:22
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Скоро свадьба?

Слухи о романе Ирины Шейк и Вито Шнабеля не утихают. Арт-дилера, за которым закрепилась репутация одного из главных ловеласов в Голливуде, уже называют новым бойфрендом российской модели. СМИ сообщили, что их отношения зашли так далеко, что Шейк познакомила Шнабеля со своей мамой. 
Ирину Шейк заподозрили в романе с голливудским ловеласом

Мама до сих пор играет важную роль в жизни Ирины Шейк. Именно мама первой пришла на помощь Ирине, когда та рассталась с актером Брэдли Купером, от которого она родила дочь Лею. Поэтому знакомство с мамой - это серьезный шаг для любого мужчины, который пытается завоевать сердце 34-летней красавицы. 

Как пишет woman.ru, Вито Шнабель давно положил глаз на Шейк, а та совсем не против его ухаживаний. Иностранные СМИ утверждают, будто Шнабель познакомился с матерью модели, а также, возможно, с маленькой Леей. 

Недавно Ирину Шейк и Вито Шнабеля сфотографировали, когда они направлялись в апартаменты арт-дилера. Многие решили, что модель неспроста проводит с ним время в условиях карантина. 

Раньше  Вито Шнабель встречался с Деми Мур, Хайди Клум, Дакотой Джонсон, Эмбер Херд и другими известными красотками. Их отношения обычно длились недолго.

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