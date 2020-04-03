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Путин поручил обеспечить россиян бесплатным доступом к онлайн-ресурсам

11:44
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Срок исполнения – 10 апреля

Кабинет министров вместе с телекоммуникационными компаниями должен обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам. Перечень поручений президента России по итогам совещания Владимира Путина с правительством опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации обеспечить... при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов", - сказано в документе.

Ответственным за реализацию поручений президента назначен глава правительства Михаил Мишустин. Срок выполнения – до 10 апреля.

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