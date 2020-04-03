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Заскучавший на карантине внук Пугачевой побрился налысо

12:13
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Он сделал это на камеру

Дени Байсаров, 21-летний сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, находится на самоизоляции в Лондоне. Парню стало так скучно в своей квартире, что он решил кардинальным образом сменить имидж.
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Внук Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram видео, на котором он стоит в ванной комнате и орудует машинкой для стрижки. Сначала Дени избавился от волос на висках, потом покрутился перед зеркалом с ирокезом, а под конец остался совсем без волос на голове. "Дома скучно", - написал Дени Байсаров на английском языке. 

Он также выложил шуточный коллаж с девятью фотографиями певицы Бритни Спирс. На первом снимке она выглядит ухоженной и сексапильной, а на девятом коротко стриженная звезда замахивается на машину зонтиком. "На какой вы стадии карантина? - гласит надпись на коллаже. - Угадаете, на какой стадии я? Это очень веселая стадия". 

Недавно Дени Байсаров завершил учебу в лондонском вузе. Вместе с друзьями он открыл галерею по арт-терапии, посетили которой могли рисовать граффити на полу и стенах. 

Напомним, Дени - второй сын Кристины Орбакайте. Она родила его от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Их отношения длились с 1997 по 2001 годы. У певицы также есть сын от музыканта Владимира Преснякова и дочь от предпринимателя Михаила Земцова.

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