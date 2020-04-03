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Путин сменил губернатора Камчатки

11:49
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Прежний глава региона решил уйти по собственному желанию

Владимир Путин в пятницу принял отставку главы Камчатского края Виктора Илюхина. Пост он решил покинуть по собственному желанию.

Новым главой региона назначен Владимир Солодов. Он будет исполнять обязанности до выборов губернатора Камчатского края. Указ президента опубликован на сайте Кремля. С марта 2018 года Владимир Солодов был главой правительства Якутии.

Накануне Владимир Путин сменил глав еще двух регионов страны. Республику Коми возглавил Владимир Уйба. До января 2020 года он занимал пост заместителя министра здравоохранения России. Губернатором Ненецкого автономного округа назначен Юрий Бездудный. С марта прошлого года он был вице-губернатором региона.

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