Евросоюз напугали "антивирусные" полномочия премьера Венгрии

Еврокомиссия готова принять меры

Европейский союз внимательно следит за происходящим в Венгрии. Еврокомиссия обеспокоена принятыми там новыми законами и готова принять соответствующие меры, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Целый ряд стран ЕС приняли в условиях пандемии чрезвычайные меры, и я понимаю их действия. Но эти меры должны быть четко определены и рассчитаны на ограниченный срок, а также направлены исключительно на защиту здоровья граждан и проведение срочных мер по борьбы с вирусом", - сказала глава Еврокомиссии в интервью французской радиостанции Europe 1.

Две трети голосов в Национальном собрании Венгрии принадлежат правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". 30 марта парламент предоставил премьер-министру Виктору Орбану чрезвычайные полномочия на неопределенный срок - для борьбы с распространением коронавируса.

Руководство ЕС такой поворот событий не понравился. В ЕК считают, что все меры в условиях пандемии должны быть под контролем парламента. А полномочия, по мнению Урсулы фон дер Ляйен – ограничены по продолжительности.

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