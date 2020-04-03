ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз напугали "антивирусные" полномочия премьера Венгрии

12:11
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Еврокомиссия готова принять меры

Европейский союз внимательно следит за происходящим в Венгрии. Еврокомиссия обеспокоена принятыми там новыми законами и готова принять соответствующие меры, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В мире от коронавируса скончались более 53 тысяч человек

"Целый ряд стран ЕС приняли в условиях пандемии чрезвычайные меры, и я понимаю их действия. Но эти меры должны быть четко определены и рассчитаны на ограниченный срок, а также направлены исключительно на защиту здоровья граждан и проведение срочных мер по борьбы с вирусом", - сказала глава Еврокомиссии в интервью французской радиостанции Europe 1.

Две трети голосов в Национальном собрании Венгрии принадлежат правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". 30 марта парламент предоставил премьер-министру Виктору Орбану чрезвычайные полномочия на неопределенный срок - для борьбы с распространением коронавируса.

Руководство ЕС такой поворот событий не понравился. В ЕК считают, что все меры в условиях пандемии должны быть под контролем парламента. А полномочия, по мнению Урсулы фон дер Ляйен  – ограничены по продолжительности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Виктор Орбан
Виктор Орбан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.