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Четырех человек с коронавирусом оштрафуют в Москве за выход из дома

12:47
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Их выследили по камерам видеонаблюдения

Главред радиостанции "Эхо Москвы" и председатель  комиссии Общественной палаты столицы по гражданскому обществу Алексей Венедиктов сообщил, что первые четыре гражданина с коронавирусом получат штрафы за нарушение режима самоизоляции.  

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По словам Венедиктова, четыре человека с COVID-19 вышли из дома и попали на камеры видеонаблюдения. Их отправили в инфекционную больницу. Теперь нарушителям грозит административный штраф в размере четырех тысяч рублей, передает "Интерфакс"

Алексей Венедиктов также сообщил, что в скором времени 12 москвичей, которые лечатся от коронавирусной инфекции дома, получат телефоны для установки приложения "Социальный мониторинг". С его помощью можно будет установить местоположение пациентов. 

1 апреля Мосгордума приняла закон, который вводит штрафы за нарушение режима самоизоляции. За первый проступок граждан будут наказывать на четыре тысячи рублей, за повторный - на пять тысяч рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон 2 апреля.  

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