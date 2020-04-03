ФСБ предотвратила теракты в двух регионах России

Один из них готовился в Ставрополье, другой — в ХМАО

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты, которые готовились в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Там была пресечена деятельность ячейки запрещенной на территории России организации "Исламское государство".

По данным спецслужб, одного из преступников удалось задержать. Второй оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Как сообщили в ЦОС ФСБ, они готовили нападения на полицейских, а также планировали теракты на объектах массового пребывания людей.

"На месте происшествия обнаружены и изъяты предметы и вещества, которые приобретались бандитами для сбора самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская литература",- приводит "Интерфакс" сообщение ФСБ России.

В конце марта ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Было опубликовано видео его задержания.

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