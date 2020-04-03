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Первый Ил-76 Минобороны России с вирусологами вылетел в Сербию

12:46
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Москва окажет Белграду помощь в борьбе с коронавирусом

Российские специалисты отправились на помощь сербским коллегам. Ил-76 Минобороны России уже вылетел в Сербию с аэродрома Чкаловский, сообщили в военном ведомстве.
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"Самолет доставит на аэродром Батайница (в 20 километрах северо-западнее Белграда) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий", - сообщили в Минобороны.

Всего в составе авиагруппы, подготовленной по распоряжению президента России Владимира Путина, 11 самолетов российских ВКС. На них в Сербию перебросят 87 военнослужащих, среди которых медики и вирусологи, а также 16 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Чкаловский к вылету готовы восемь врачебно-сестринских бригад, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты для проведения дезинфекции. О том, что Москва поможет Белграду в борьбе с коронавирусом, стало известно 2 апреля, после телефонного разговора президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

Российские вирусологи и специалисты войск РХБЗ уже работают в Италии. Самолет с медицинским оборудованием также был отправлен в США.

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